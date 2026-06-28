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Miami
Kolumbien nach Nullnummer gegen Portugal Gruppensieger
Kolumbien hat als Gruppe-K-Sieger den Sprung ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko geschafft. Die Südamerikaner trennten sich am Samstag im abschließenden Schlager von Verfolger Portugal in Miami vor 64.478 Zuschauern torlos und hielten diesen um zwei Punkte auf Distanz. Zum Auftakt der K.o.-Phase wartet am Samstag in Kansas City ein Drittplatzierter, die Portugiesen treten bereits am Freitag in Toronto gegen den Pool-L-Zweiten Kroatien an.