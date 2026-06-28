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Houston (Texas)
Kroatien steigt mit 2:1 gegen Ghana als Gruppenzweiter auf
Kroatien hat mit einigem Zittern zum dritten Mal in Folge die K.o.-Phase bei der Fußball-WM erreicht. Der Vize-Weltmeister 2018 und Dritte von 2022 beendete die Gruppe L nach einem hart erkämpften 2:1 gegen Ghana mit sechs Punkten als Zweiter hinter England (7) und vor Ghana (4) und Panama (0). Nikola Vlasic (83.) köpfelte die Kroaten in Houston (Texas) ins Sechzehntelfinale. Dort warten auf Kroatien und Ghana jeweils Gegner aus Gruppe K - entweder Portugal oder Kolumbien.