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East Rutherford (New Jersey)/New York
England nach 2:0-Arbeitserfolg gegen Panama Gruppensieger
England hat die Vorrunde bei der Fußball-WM in Nordamerika mit einem 2:0-(0:0)-Sieg gegen Panama beendet. Jude Bellingham (62.) und Harry Kane (67.) sicherten am Samstag im Finalstadion von East Rutherford mit ihren Toren dem Team von Trainer Thomas Tuchel Rang eins in Gruppe L. Die "Three Lions" bestreiten ihr Sechzehntelfinale am Mittwoch in Atlanta gegen die Demokratische Republik Kongo. Für Panama ging die zweite WM-Teilnahme indes punkt- und torlos zu Ende.