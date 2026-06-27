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Pinkafeld
Norbert Hofer wurde Führerschein entzogen
Der ehemalige FPÖ-Obmann und Verkehrsminister Norbert Hofer musste am Freitag nach einem positiven Alko-Vortest seinen Führerschein abgeben, berichtete die "Kronen Zeitung" (online) am Samstag. Hofer, der nach seinem Rückzug als Klubobmann der FPÖ Burgenland Ende 2025 und seinem Wechsel in die Privatwirtschaft einfacher Abgeordneter im Landtag ist, soll 2,48 Promille im Blut gehabt haben. In einem Statement betonte er, dass es ihm leid tue.