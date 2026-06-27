Ein schwerer Radunfall ereignete sich am Samstag, 27. Juni, gegen 8.10 Uhr in der Früh in Feldbach. Eine 52-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr mit ihrem Rennrad auf dem Radweg entlang der L228 von Oedt bei Feldbach kommend in Richtung Gnas. Laut Polizei gab die Frau an, dass ihr plötzlich schlecht und schwarz vor den Augen geworden sei.

Von Notarzt erstversorgt

In der Folge des Schwächeanfalls geriet sie im Bereich Streckenkilometer 3,023 auf die Fahrbahn der L228 und kam ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde vom Roten Kreuz und einem Notarzt erstversorgt und anschließend in das LKH Feldbach eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.