Zu einem kuriosen Unfall kam es am Samstag, 27. Juni, gegen 7.20 Uhr in der Früh im Murtal. Dort war ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Murtal mit seinem Fahrrad auf dem Brandnerhubeweg in Mitterbach talwärts unterwegs. Dabei überholte er laut Polizei den von einer 64-jährigen Frau aus dem Bezirk Murtal gelenkten Pkw. Plötzlich kam der Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nicht alkoholisiert

Nach übereinstimmenden Angaben der beiden Beteiligten kam es zu keiner Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Der Verletzte wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Judenburg eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin sowie ihre Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Die mit beiden Beteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ.