Mit Felix Ramprecht hat die Stadtgemeinde Kindberg einen neuen Stadtamtsdirektor. Der Jurist bringt umfassende Erfahrung aus Verwaltung und Recht mit.

Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Wien absolvierte er die Gerichtspraxis im Sprengel des Oberlandesgerichtes Graz und war anschließend als Rechtsanwaltsanwärter in einer Rechtsanwaltskanzlei tätig. Anschließend wechselte er zur Bezirkshauptmannschaft Murtal, wo er zuletzt einen Bereich im Sozialreferat leitete.

„Lebenswerte Gemeinde mit großem Potenzial“

An seiner neuen Aufgabe in Kindberg schätzt Ramprecht besonders das vielseitige Aufgabengebiet sowie die Möglichkeit, die Entwicklung der Stadt aktiv mitzugestalten. In den kommenden Monaten möchte er sich einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Aufgabenbereiche verschaffen und die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik sowie den Bürgerinnen und Bürgern weiter intensivieren.

„Kindberg ist eine lebenswerte Gemeinde mit großem Potenzial. Ich freue mich darauf, die Stadtgemeinde mit meinem Wissen und meiner Erfahrung bestmöglich zu unterstützen“, so Ramprecht.

Zechling bleibt als Stellvertreterin

Die Stadtgemeinde bedankt sich gleichzeitig bei Kathrin Zechling für ihre hervorragende fachliche und menschliche Arbeit als Stadtamtsdirektorin: „Umso mehr freut es uns, dass sie der Stadtgemeinde auch weiterhin als Stellvertreterin des Stadtamtsdirektors mit ihrer langjährigen Erfahrung, Kompetenz und ihrem Engagement erhalten bleibt.“