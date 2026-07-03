Gleich mehrere Sommersingwochen finden in den Ferien statt. Sieben Tage lang wird im Bildungshaus Schloss St. Martin unter der künstlerischen Leitung von Lukas Fink gemeinsam gesungen. Auf der St. Martiner Singwoche von 12. bis 18. Juli lernt man verschiedene Stilrichtungen kennen – von Gospels bis zu romantischer Musik, von Volksliedern und Kanons bis hin zu sakralen Meisterwerken. „Es freut mich besonders, mit einer unbekannten Gruppe von Menschen innerhalb einer Woche einer gemeinsamen Klangvorstellung nachzugehen“, unterstreicht Fink.

Zusätzlich kann man sich für ein künstlerisches Atelier entscheiden: Latin Dance oder Improtheater, Musik der Renaissance oder Percussion und Ensemblespiel. Individuelle Stimmbildung ergänzt das Angebot. Krönender Abschluss am 17. Juli ist das Chorkonzert samt Atelierpräsentationen in Schlosskirche und -hof. „Eine Anmeldung ist bis spätestens 8. Juli möglich, es gibt ein paar Restplätze. Männerstimmen sind bevorzugt willkommen“, sagt Anna Thaller, Direktorin im Bildungshaus Schloss St. Martin. 56 Sängerinnen und Sänger haben sich bereits angemeldet, sechs Referentinnen und Referenten teilen ihr Wissen mit ihnen.

Lukas Fink lädt ins Bildungshaus St. Martin © Robert Sommer

Sommersingwochen: Singen, dann Baden

Singen am Vormittag, Baden am Nachmittag – so lautet das Programm der 36. Singwoche von 12. bis 19. Juli auf der Insel Rab unter der Chor- und Gesamtleitung von Georg Lenger. Geprobt wird im Gymnasium der Stadt Rab am Hafen, gesungen wird auch im Winterkino und in einem Strandwäldchen. Georg Lenger – unter anderem Gymnasiallehrer für Musik, Lehrbeauftragter an der Kunstuniversität Graz und als Keyboarder und Komponist tätig – ist seit 2001 Leiter dieses Angebots.

Die Familiensing- und Sportwoche des Chorverbandes Steiermark (19. bis 25. Juli) findet heuer erstmals im Jugend- und Familiensporthotel Bleiburg in Kärnten statt. Vom Baby bis zu den Großeltern ist sie ein generationenübergreifendes Sing- und Freizeitangebot für alle Altersklassen. Auch hier steht das gemeinsame Klangerlebnis im Vordergrund.