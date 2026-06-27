Laufschuhe schnüren, loslaufen und dabei Gutes tun: Dieser Aufgabe stellten sich die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Gymnasiums Lienz mit großem Engagement. Im Rahmen des Caritas Laufwunders absolvierten sie gemeinsam mehr als 3600 Runden und sammelten dabei über 10.000 Euro an Spenden. Der Erlös kommt zwei Hilfsprojekten im In- und Ausland zugute. „Vielen Dank für den großartigen Einsatz der Schülerinnen und Schüler. Jede gelaufene Runde wurde in konkrete Hilfe umgewandelt. Das Laufwunder zeigt eindrucksvoll, wie viel Menschen gemeinsam bewirken können“, freut sich Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb.



Das Laufwunder wird von der Young-Caritas organisiert und steht Schulklassen, Firmen, Pfarrgruppen sowie vielen weiteren Gemeinschaften offen. Die Teilnehmenden suchen im Vorfeld Sponsoren, die pro gelaufener Runde oder pro Kilometer einen frei gewählten Betrag spenden. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht sportliche Höchstleistungen, sondern Solidarität, Gemeinschaft und die Erfahrung, durch eigenes Engagement etwas bewegen zu können. Wie jedes Jahr kommen die Spendengelder einem Projekt in Österreich und einem Projekt im Ausland zugute.

Hilfe für Lerncafés und Schülerhorte

Profitieren werden die Caritas Lerncafés in Innsbruck, Imst, Landeck und Reutte. Sie bieten Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 15 Jahren eine kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung. Ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen die Kinder individuell beim Lernen und bei den Hausaufgaben. Darüber hinaus bleibt Zeit für gemeinsames Spielen, Essen und vielfältige Freizeitaktivitäten.



Das Auslandsprojekt heißt „Șansa mea“ der Caritas Satu Mare. Hier werden in vier Schülerhorten rund 460 Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien betreut. Sie erhalten Unterstützung beim Lernen und bei den Hausaufgaben, profitieren von einem geregelten Tagesablauf und finden Halt sowie verlässliche Strukturen im Alltag. Die Sozialarbeiterinnen arbeiten dabei eng mit Eltern und Schulen zusammen. Zusätzlich werden die Kinder mit Mahlzeiten, Kleidung und Schulmaterialien versorgt.

