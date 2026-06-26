Eine Welle der Hilfsbereitschaft erfasste jene Familie, deren Bauernhof bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. In den frühen Morgenstunden des 24. Juni kam es zu dem Großbrand im Ortsteil Bichl, wobei der „Haupmerhof“ vollständig zerstört wurde. Innerhalb kürzester Zeit stand das gesamte Anwesen in Vollbrand. Trotz des raschen und beherzten Einsatzes von rund 230 Feuerwehrkräften aus der gesamten Region, konnte der Hof nicht mehr gerettet werden.

Der Hof der Familie brannte in der Nacht auf Mittwoch lichterloh © Freiwillige Feuerwehr Matrei

Die sechsköpfige Familie konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Das Ehepaar, die drei Kinder und die Großmutter hatten nur noch ihre Pyjamas am Leib und alles verloren. Matreis Bürgermeister Raimund Steiner berichtet, dass umgehend Sach- und Kleiderspenden eingegangen sind. „Es war überwältigend, wie rasch geholfen wurde. Die Nachbarn und Bürger helfen ebenfalls. Materielle Spenden benötigt die Familie inzwischen nicht mehr, doch die Gemeinde möchte beistehen und Spenden für den Neuanfang sammeln, daher haben wir ein Spendenkonto für die Familie eingerichtet.“

Die Familie lebt nun auf der zweiten Hofstelle. Die fünf Kühe und sechs Kälber wurden auf dem Nachbarhof untergebracht. „Die Brandermittler waren vor Ort, die Ursache liegt aktuell noch nicht vor“, sagt Steiner, der von der Familie erfahren hat, dass sie ihren Hof bald wieder aufbauen möchte.