In der Nacht auf Mittwoch, gegen 2.30 in der Früh, wurde die Feuerwehr alarmiert: Ein Brand ist auf einem Bauernhof in Matrei in Osttirol ausgebrochen. Das Wohngebäude und der Stall standen binnen weniger Minuten in Vollbrand. Sechs Feuerwehren mit 220 Kräften standen im Großeinsatz, um das Feuer zu bekämpfen.

Die fünf Bewohner konnten sich laut Leitstelle rechtzeitig in Sicherheit bringen, berichtet die Tiroler Tageszeitung. Es sei niemand verletzt worden und auch ein Großteil der Tiere konnte aus dem Stall gerettet werden. Mehrere Kleintiere sind allerdings in den Flammen verendet, heißt es weiter. Die Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind komplett abgebrannt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Matrei, Virgen, Prägraten, Huben, Hopfgarten in Defereggen und Lienz mit mehr als 20 Fahrzeugen. Derzeit sind noch Nachlöscharbeiten im Gange. Die Brandursache ist noch unbekannt. Ermittlungen werden nach Abschluss der Löscharbeiten aufgenommen.