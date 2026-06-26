Der Akku eines E-Scooters dürfte wohl der Grund für den Einsatz von 29 Feuerwehrmitgliedern aus Trautmannsdorf, Bad Gleichenberg und Merkendorf gewesen sein, der sich am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr in Bad Gleichenberg abspielte. „Der Roller ist in einer Holzhütte, die als Lagerraum genutzt wird, auf dem Parkplatz vom Styrassic Park gestanden. Der Akku dürfte sich entzündet und den Brand ausgelöst haben“, erzählt der örtliche Feuerwehrpressebeauftragte Karl Lenz.

Rasches Eingreifen verhinderte Ausbreitung

Schnell hat sich der Brand auf den gesamten Innenraum ausgebreitet. Mitarbeiter des Freizeitparks hätten das Feuer jedoch rasch bemerkt und ebenso rasch eingegriffen. „Bis wir eingetroffen sind haben sie sieben Feuerlöscher geleert“, so Lenz. Die Hütten, die nebenan stehen, waren nicht betroffen.

Die FF Trautmannsdorf rückte mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an, der stellvertretende Kommandant, Lukas Sucher, übernahm die Einsatzleitung. Auch die FF Bad Gleichenberg und die FF Merkendorf waren mit insgesamt drei Fahrzeugen und jeweils sieben Einsatzkräften am Parkplatz.

Weithin sichtbar war der Rauch, der von der brennenden Holzhütte aufstieg © KLZ / Sarah Holler

Atemschutztrupps im Holzhaus

Mit zwei Atemschutztrupps begannen die Feuerwehrmitglieder den Löschangriff. Um besser in das Innere zu gelangen, wurde zudem das Dach aufgeschnitten. Bereits eine Stunde nach der Alarmierung war der Brand damit so gut wie gelöscht. „Immer wieder steigt jedoch Rauch auf, mit Wärmebildkameras wird noch nach Glutnestern gesucht“, erklärt Lenz. Die Feuerwehren werden noch einige Zeit vor Ort bleiben, um bei dem aktuellen Wetter auf Nummer sicher zu gehen.

Auch die Polizeiinspektion Bad Gleichenberg war mit drei Personen beim Freizeitpark im Einsatz. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Verletzt wurde beim Brand in der Holzhütte und beim darauffolgenden Einsatz niemand.