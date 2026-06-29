Die Informationsveranstaltung der Polizei setzte auch in diesem Jahr auf anschauliches Lernen und aktive Beteiligung. Rund 200 Schülerinnen und Schüler der dritten Schulstufe aus insgesamt sechs Volksschulen aus der Südoststeiermark (VS 1 und 2 Feldbach, Paldau, Gossendorf, Vulkanschule Auersbach, Edelsbach) erlebten im Zentrum Feldbach einen interaktiven Vormittag. An fünf Stationen demonstrierte das Team der Polizei unterschiedliche Tätigkeitsbereiche rund um die Themen Sicherheit und Verkehr.

Praktische Übungen fanden großen Anklang

Neben anschaulichen Vorträgen über Baderegeln und Brandschutz fanden besonders die praktischen Übungen großen Anklang. Während beim Kriminaldienst Fingerabdrücke sichergestellt und die Spurensuche gezeigt wurde, bestand beim Verkehrsdienst die Möglichkeit, im Polizeiauto Platz zu nehmen und bei aktiviertem Blaulicht das Funkgerät zu testen.

Auf die Frage, wer seinen Promillegehalt mittels Alkohol-Messgerät überprüfen wolle, schossen begeistert alle Hände in die Höhe. Ein Motorrad der Polizei konnte ebenso aus nächster Nähe betrachtet werden, wie die Ausrüstung der Exekutive. Beim Probieren von Schutzwesten und Helmen schlüpften die Kinder in die Rolle der Beamten und präsentierten stolz ihre Uniform.

Blick aus Lkw sorgte für Aha-Erlebnisse

In Kooperation mit der WKO wurde zudem ein Schwerpunkt auf den Toten Winkel gesetzt. Die Firma Matzhold Transporte stellte für diesen Anlass einen Lkw zur Verfügung und sorgte mit der Gelegenheit, einen Blick aus der Fahrerkabine zu werfen, für Aha-Erlebnisse. „Die Kids verstehen alles sehr schnell und erklären es anschließend stolz den Eltern“, so Christian Kaufmann von der WKO.

Zum Abschluss wurde allen ein Kinderpolizeiausweis überreicht. Robert Frauwallner von der Polizei Feldbach resümierte zufrieden: „Es macht immer wieder große Freude, das Interesse und die Begeisterung der Kinder zu sehen.“