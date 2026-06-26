„Dieser Rahmenplan ist skandalös und nicht reparierbar“, heißt es nach wie vor vom Komitee Rösselmühle. Auch wenn es seit März einen Gemeinderatsbeschluss zum Rahmenplan für das Entwicklungsareal mitten im Herzen von Gries gibt, bekämpft man ihn weiterhin und sammelte im Rahmen der Petition „Nein zum Rahmenplan Postgarage-Rösselmühle“ auch Unterschriften dagegen. Gefordert wird ein Neustart im Projekt, das für das Komitee den „sicheren Abriss der historischen Mühle“, ein „weiteres Wohnghetto für Gries“ und „Nutzungskonflikte, die den Veranstaltungsort Postgarage in seiner wirtschaftlichen Existenz bedrohen“ bedeutet.

2610 Grazerinnen und Grazer haben unterzeichnet. Freitagfrüh, kurz vor dem Wahlsonntag, übergaben die Initiatoren um Architektin Elisabeth Kabelis-Lechner und Postgaragen-Betreiber Günter Brodtrager die Unterschriften an Bürgermeisterin Elke Kahr.

Die nächsten Schritte im Projekt ziehen sich noch länger hin und werden erst lange nach der Wahl umgesetzt werden: Nach dem Beschluss des Rahmenplans geht es in die Flächenwidmung, dann folgen Nutzungskonzept, Architekturwettbewerbe und die Bebauungsplanung, für die – wie auch für die Flächenwidmung – auch politische Zustimmung erforderlich ist. Erst dann geht es in die Umsetzung. Ein Nutzungswunsch des Areals sieht ein „Haus der Volkskultur“ vor, das das Komitee gerne umgesetzt sehen würde. Einer von vielen Kritikpunkten am Rahmenplan ist aber, dass dieser mögliche Nutzungen zu stark einengen und zu stark auf Wohnbau fokussieren würde.