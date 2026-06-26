Am späten Nachmittag war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der Harter Straße in Graz-Straßgang in Fahrtrichtung Südwesten unterwegs. Als er eine Gleisanlage überquerte, dürfte das Hinterrad die Bodenhaftung verloren haben, worauf er zu Sturz kam. Danach rutschte er etwa 30 Meter auf der Fahrbahn entlang. Ein Anrainer bemerkte das und verständigte die Einsatzkräfte.

Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Ihm wurde der Probeführerschein vorläufig abgenommen.