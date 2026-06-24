Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen Mittag auf der Drautal Straße (B100) zwischen Spittal/Drau und Villach. Eine 78-jährige Oberkärntnerin war dort mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Als sie im Bereich Olsach nach links abbiegen wollte, dürfte sie eine ihr entgegenkommende Motorradlenkerin übersehen haben.

Das Motorrad wurde vom Auto erfasst und die Lenkerin, eine 62-Jährige Deutsche, wurde auf die Straße geschleudert. Die verletzte Motorradlenkerin wurde von anderen Verkehrsteilnehmern sowie von der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 7 versorgt und anschließend mit dem Hubschrauber ins LKH Villach gebracht. Die 78-Jährige wurde nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben Beamten der Polizeiinspektion Spittal/Drau stand auch die Freiwillige Feuerwehr Molzbichl im Einsatz.

Unfall bei Ausbildungsfahrt

Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor Mittag im Gemeindegebiet von Gallizien im Bezirk Völkermarkt. Dort war ein 42-Jähriger hinter dem Ausbildner auf der B85 unterwegs, als er plötzlich mit dem Hinterreifen aufs Straßenbankett geriet und stürzte. Der Ausbildner bemerkte den Unfall sofort, hielt an und verständigte die Rettungskräfte. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend vom Notarzthubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt gebracht.