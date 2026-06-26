Der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) war kürzlich auf der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (ÖGGG) in der Stadt Salzburg. Da wie dort halten der Spitalsärztemangel und die Geburtenrückgänge die Verantwortlichen auf Trab. Aber anstelle einer Zentralisierung warb Kornhäusl für Alternativen.

Weil die ÖGK in der Peripherie häufig keine Nachfolgerinnen findet, machen in der Steiermark zunehmend „Kassenordinationen“ im Spital auf. Siehe Hartberg, wo das „Zentrum Frauengesundheit“ am Landeskrankenhaus eröffnete. Auch in Rottenmann wurde eine Frauengesundheitspraxis im LKH aufgemacht.

„Das Spitalsbett ist nicht mehr Urmeter der Versorgung“, betonte Kornhäusl bei der Jahrestagung die starke Zunahme tagesklinischer Leistungen in den Spitälern. Nicht zufällig wird das Salzburger Spital Schwarzach nach der Schließung der „Gyn“ von Schladming als Anlaufstelle forciert. „Die Zukunft der Versorgung muss in der Vielfalt liegen“, so der Landesrat.