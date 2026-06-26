Der 28. Juni ist der internationale „Lonely Bouquet Day“, an dem kleine Blumensträuße auf öffentlichen Plätzen darauf warten, gefunden und mitgenommen zu werden. ÜBersetzt heißt dieser Aktionstag „Tag des einsamen Blumenstrauße“. Seit mittlerweile sechs Jahren beteiligt sich Marion Spörk von den Wolfsberger „bunt + grün“-Blumenläden an der Aktion. „Wir haben immer eine Gaude mit dieser Aktion und freuen uns, den Wolfsbergern mit dieser kleinen Geste eine Freude zu bereiten.“

Und so verteilt Spörk und ihr Team in ganz Wolfsberg 25 kleine Blumensträuße in Bechern oder Gläsern an öffentlichen Plätzen. Ein daran befestigert Anhänger fordert den FInder dazu auf, das Blumenarrangement kostenlos mit nach Hause zu nehmen.