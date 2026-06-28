Am 24. Juni erhielten die Maturanten der BAfEP Liezen in der Aula des Bundesschulclusters ihre Zeugnisse. Musikalisch umrahmt von Lehrkräften und Absolventinnen, bot die Feier einen würdigen Rahmen für diesen besonderen Anlass. Die Schulleitung gratulierte herzlich zum erfolgreichen Abschluss und wünschte alles Gute für die weitere Zukunft.

5A

© Vanessa Eder

Alice Boughton; Emilia Griesser; Leonie Günther; Celina Jetz; Eva Langbrugger; Christina Lechner; Laura Leitner; Lorena Leitner; Angelina Lemmerer; Leonie Pichler; Anja Raninger; Lara Schadenbauer; Lisbeth Schwarzenbrunner; Greta Seebacher; Lena Thalhammer; Sabine Weissl

5B

© Vanessa Eder

Leona Berger; Oliver Herzmaier; Eva Holzer; Rebecca Holzinger; Mia Illmaier; Chanel Kernberger; Sophia Koblinger; Jonas Kofler; Leonie Krenn; Dalma Pinter; Lena-Marie Rebhandl; Emely Reiter; Julia Rettenbacher; Anna-Lena Schwab; Emely Schwab