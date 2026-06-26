Während im Vorjahr im Rahmen des Rennwochenendes in Spielberg bekannt wurde, dass die Formel 1 den Vertrag mit dem Red Bull Ring bis 2041 verlängert hat, gibt es in diesem Jahr erneut eine Vertragsverlängerung zu bejubeln. ServusTV und die Motorsport-Königsklasse einigten sich auf eine Verlängerung der Free-TV-Rechte bis einschließlich 2029.

Weitere Kooperation mit ORF?

Somit wird die Formel 1 weiterhin in Österreich zu sehen sein. Was das konkret für die einzelnen Übertragungen bedeutet, ist noch nicht klar. Seit Jahren teilt sich ServusTV als Haupt-Rechteinhaber die Saison mit dem öffentlich-rechtlichen ORF auf. Noch ist nicht fix, ob dies auch in Zukunft weiterhin geschehen wird. Die Zeichen stehen aber auf Verlängerung der Zusammenarbeit. „Wir haben größtes Interesse, die erfolgreiche Kooperation mit dem ORF fortzusetzen“, heißt es aus Salzburg

An diesem Wochenende ist der österreichische Privatsender im Großeinsatz. So berichtet er live und exklusiv im österreichischen Free-TV vom Großen Preis von Österreich in Spielberg. Hinzukommen das MotoGP-Rennwochenende in Assen sowie die Übertragungen der Fußball-WM in Amerika.