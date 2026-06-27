Starker Grunddurchgang, tolles Teamgefüge: Die Kärntner Topklubs zeigen sich mehr als nur bereit für ihre Halbfinal-Duelle in der Bundesliga. Unter die Top-Vier der Liga haben es bei den Frauen der KLC und bei den Männern der UTC Strassburg geschafft. Und auch wenn die Aufgaben höchst herausfordernd sind, so traut man sich doch beiderorts den Finaleinzug zu.

Um 11 Uhr schlagen die KLC-Damen beim im Vorjahr entthronten Serienmeister Linz auf, der die Krone unbedingt zurückhaben will. Das untermauerte man auch mit einer bislang ungeschlagenen Saison. „Wir haben letztes Jahr im Grunddurchgang ihre Siegesserie schon einmal unterbrochen, das kann mental ein Vorteil sein, dass wir wissen, wie man diese starke Truppe schlagen kann“, sagt KLC-Ass Nina Plihal. Ihr Leben spielt sich inzwischen in den USA ab, sie studiert Sportwissenschaft und spielt Tennis für die Michigan State. „Ich habe mich sportlich und menschlich weiterentwickelt. Das Mindset in Amerika hilft mir total. Man geht in keine Partie und denkt: ‚Die ist besser als ich.‘ Man glaubt immer an den eigenen Sieg. Das ist nicht nur im sportlichen, auch im schulischen Bereich etwas, das mir liegt“, schildert Plihal, die für ihren KLC in der Sommerzeit natürlich trotzdem aufläuft: „Ich bin Ende Mai erst gekommen und im August geht es zurück.“ Gemäß der neuen Lebensart ist das Ziel für die Saison klar: „Wir wollen Meister werden.“

KLC-Ass Nina Plihal im Uni-Dress © KK/Privat

Das will auch Strassburg, hat mit Salzburg wie im Vorjahr den klaren Favoriten auf dem Weg zum Finale vor der Brust. „Aber wer weiß, vielleicht fallen diesmal die Punkte knapp für uns aus, letztes Jahr war es unglücklicherweise anders“, weiß Manager Georg Pirkebner. Er kann mit Dennis Novak, Jürgen und Gerald Melzer und auch Jurii Rodionow auflaufen. „Deni Zmak und Sebastian Sorger sind noch im Turniereinsatz, es könnte mit einem Einsatz knapp werden“, weiß Pirkebner, sagt aber auch: „Salzburg muss auch erstmal eine volle Truppe aufstellen. Und dazu kommt die enorme Hitze, da kann alles passieren.“

Auf- und Abstiegs-Play-off für die zwei anderen Bundesligisten

Im Abstiegs-Play-off der Frauen-Bundesliga empfängt übrigens der TC St. Andrä zeitgleich Kitzbühel, im Aufstiegs-Play-off der 2. Herren-Bundesliga muss die Sportunion Klagenfurt ins niederösterreichische Mistelbach.