Nach der Begrüßung durch den Osttiroler Junge-Wirtschaft-Vorsitzenden Bernhard Lutz und den Landesvorsitzenden Stefan Monitzer startete der Abend mit einem Willkommenscocktail. Danach wurde es praktisch: Lutz (cyberLUTZ GmbH) zeigte anhand eines konkreten Beispiels, wie sich mithilfe von KI ein Tool für Einzelunternehmen umsetzen lässt, das wiederkehrende Büroarbeit wie Rechnungsablage, Budgetübersicht und Steuervorbereitung abnimmt.

Die KI übernimmt dabei bewusst nur einen klar abgegrenzten Teil des Ablaufs. Seine Kernbotschaft brachte das Thema auf den Punkt: „KI entlastet enorm: Sie übernimmt die Routine und prüft automatisiert nach klaren Regeln. Die Verantwortung lässt sich aber nicht automatisieren, die finale Entscheidung bleibt beim Menschen.“

Sommercocktail findet großen Zuspruch

Einen bewussten Kontrapunkt zur Hightech-Thematik setzte das Rahmenprogramm: Bei einer Führung durch die Burg Heinfels lernten die Gäste die Geschichte des Bauwerks kennen. „Der direkte Austausch und das Teilen von Fachwissen sind für uns als Junge Wirtschaft das wichtigste Fundament. Das hat dieser Sommercocktail einmal mehr gezeigt“, sagte Lutz. „Es freut mich sehr, dass immer mehr Mitglieder zu unseren Veranstaltungen kommen, heuer waren es noch mehr als im Vorjahr. Dieser Zuspruch ist für uns der beste Ansporn.“