Höchste Weihen für einen Forscher in Österreich: Der Wittgenstein-Preis, mit zwei Millionen Euro höchstdotierter Wissenschaftspreis des Landes, geht heuer an Markus Aspelmeyer. Der Physiker arbeitet auf den Feldern der Gravitation und Quantenphysik – mit klarem Blick auf ein komplexes Feld. Die internationale Fachjury vergibt die Auszeichnung als Würdigung seiner herausragenden wissenschaftlichen Karriere, sie sieht aber auch eine Investition in die Zukunft.

Hat Schwerkraft quantenmechanische Eigenschaften?

Wie das gemeint ist, bedarf (eines Versuches!) einer Erklärung des Fachgebiets, dem sich der aus Bayern stammende und in Österreich wirkende Physiker ganz verschrieben hat: Der 52-jährige Professor an der Universität Wien und Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) will herausfinden, ob die Schwerkraft quantenmechanische Eigenschaften besitzt. Anders gesagt: Der Prämierte leistet seit vielen Jahren Pionierarbeit, um zu beweisen, ob und wie die Gesetze der Quantenphysik auf die Raumzeit und Gravitation angewendet werden können.

Im Interview mit der „Presse“ erklärt Aspelmeyer: „Wir nehmen ein Quantenobjekt, das schwer genug ist, dass ein zweites Quantenobjekt sein Gravitationsfeld spürt. Dann lassen wir dieses zweite Objekt drauf los – so wie Newton seinen Apfel auf die Erde fallen ließ. Nur sind bei uns ,Apfel‘ und ,Erde‘ zwei Quantensysteme. Salopp gesagt: Wenn das Gravitationsfeld des schwereren Objekts, der ,Erde‘, in einem Quantenzustand ist, dann sieht das leichtere Objekt, der ,Apfel‘, von ihm zwei Raumzeiten. Und dann weiß der ,Apfel‘ nicht mehr, ob er links oder rechts fallen soll. Was macht er?“

Im Kern geht es darum, ob es eine Quantentheorie der Gravitation überhaupt braucht – ob die Natur sie tatsächlich nutzt. In hochspezialisierten Laboren werden dafür Glasteilchen von der „Größe“ eines Sandkorns im Vakuum mittels Licht kontrolliert und in Quantenzustände versetzt. Wird sich so am Ende gar der große Albert Einstein widerlegen lassen? „Dieser arme Kerl, er muss schon für so viel herhalten! Dabei hat er selbst schon 1916 mit einem wunderbaren Argument erklärt, warum seine Relativitätstheorie wegen der Quantenphysik wohl modifiziert werden muss“, merkt Aspelmeyer wohlpointiert an.

Der Preis werde Aspelmeyer und sein Team bei der Erreichung der Forschungsziele „nach vorne katapultieren“, betont er gegenüber der ÖAW: „Der Preis verschafft uns ein Maß an Unabhängigkeit und Momentum, das zum jetzigen Zeitpunkt einzigartig ist. Ich vergleiche das mit der Champions League: Das ist ein wichtiger Schritt Richtung Meisterschaft, um die nächsten großen Schritte tatsächlich gehen zu können.“ Der Weg geht also weiter, nicht nur theoretisch.