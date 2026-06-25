Rund um den Wörthersee entscheidet längst nicht mehr nur Lage, Küche oder Seeblick darüber, ob ein Tourismusbetrieb gut durch die Saison kommt. Immer öfter geht es um die Frage, ob Betriebe ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und diese auch halten können. Gerade in einer Region wie dem Wörthersee werden Unterkungsmöglichkeiten für Personal zu einem Standortfaktor.

Mit dem nun präsentierten „Teamhaus Velden“ soll ein Modell entstehen, das genau dort ansetzt und später auch in anderen Kärntner Tourismusregionen funktionieren soll. Das Gebäude soll auf einem Grundstück nahe der Eishalle errichet werden.

Umgesetzt wird das Projekt von Land, Gemeinde, Kärntner Siedlungswerk (KSW) und HPH Tourismuskonzepte. Die Gemeinde stellt ein 2290 Quadratmeter große Grundstück zu günstigen Konditionen bereit und hat die Widmung organisiert. Schuschnig beschreibt die Idee als übertragbare Modell, das so auch in anderen touristischen Regionen umgesetzt werden kann.

Von links: KSW-Geschäftsführer Florian Stadtschreiber, HPH Tourismuskonzepte GmbH Projektmanagerin Brigitte Kresse, Bürgermeisterin Margit Heissenberger (SPÖ), Architekt Günther Domenig, HPH Tourismuskonzepte GmbH Geschäftsführerin Heide Pichler Herritsch, Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Hotelier und Obmann des TVB Velden Tono Wrann bei der Präsentation im Dr.-Fridolin-Unterwelz-Weg © KLZ/Klaus Steiner

48 Wohneinheiten mit viel Natur rundherum

Geplant sind 48 Einheiten auf rund 3300 Quadratmetern Nutzfläche. Sie reichen von 27,5 bis 79,16 Quadratmetern und haben Bad mit Dusche, Küchenzeile sowie Balkon oder Terrasse. Dazu kommen Gemeinschafts- und Serviceräume sowie Parkplätze. Touristische Betriebe können Einheiten kaufen und Beschäftigten zur Verfügung stellen. Der Zielpreis einer 27,5 Quadratmeter Einheit liegt bei rund 115.000 Euro netto, Möblierungspakete sind vorgesehen. Die Gesamtkosten werden laut KSW-Geschäftsführer Florian Stadtschreiber mit fünf bis sechs Millionen Euro beziffert.

Touristische Vermietung ausgeschlossen

Das Haus hat eine Wohnheimwidmung, die Nutzung ist nur auf Zeit möglich. Eine touristische Vermietung ist ausgeschlossen. Der Fokus liegt auf Tourismusbetrieben, denkbar sind aber auch Nutzungen beispielsweise im eher schwachen Winter für Schüler und Studenten der Universität, der FH oder Schüler der ISC Velden. Der Baustart ist für 2027 vorgesehen. Fx ist dieser erst, wenn 75 Prozent der Einheiten verkauft sind.