Nach dem Motto „Cool bleiben bei der Arbeit“ testet der Straßenerhaltungsdienst (STED) aktuell innovative Kühltechnologien, um die Belegschaft vor extremer Sommerhitze zu schützen. Neben den klassischen Strohhüten werden in diesem Sommer spezielle High-Tech-Stirnbänder und -Kappen getestet – und nach einem positiven Test an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt.

Das Besondere an den Stirnbändern: Sie verfügen über ein integriertes, aktivierbares Kühlgel. Die Anwendung ist denkbar einfach: Das Stirnband wird kurz unter kaltes Leitungswasser gehalten. Dadurch aktiviert sich das Gel und sorgt für eine kontinuierliche, angenehme Kühlung von bis zu vier Stunden. Ergänzt wird die Ausstattung durch kühlende Kappen des gleichen Herstellers sowie klassische Strohhüte für den optimalen Sonnenschutz.

Tests verlaufen positiv

Die Tests seit Anfang Juni laufen sehr erfolgversprechend: „Wir waren auch skeptisch“, verrät Aldin Bektaš vom Straßenerhaltungsdienst, „aber es funktioniert richtig gut. Man kann es auch in den Nacken legen, aber da ist es fast schon zu kalt.“ Bei positivem Abschluss der Tests sollen alle Mitarbeiter, die es wünschen, mit den Stirnbändern ausgerüstet werden. Das sind potenziell rund 1000.

„Die Gesundheit und das Wohlbefinden unseres Teams stehen an erster Stelle. Mit diesen gezielten Maßnahmen schaffen wir auch an extremen Hitzetagen spürbare Erleichterung im Arbeitsalltag“, erklärt Franz Zenz, Fachabteilungsleiter des Straßenerhaltungsdienstes.