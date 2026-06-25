Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr passierte das Unglück: In einer Reithalle in St. Stefan ob Stainz verlor eine 12-Jährige den Halt und stürzte seitlich vom Pferd. Sie versuchte noch, den Sturz mit den Händen abzufangen. Dabei wurde ihr der Helm durch einen Hufschlag vom Kopf geschleudert.

Als das Mädchen wieder aufstehen wollte, sprang das Pferd über sie hinweg und traf sie mit einem Huf im Gesicht. Wie schwer sie dabei verletzt wurde, ist laut Grünem Kreuz Steiermark derzeit nicht bekannt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt, den Einsatzkräften des Grünen Kreuzes und des Rettungshubschraubers C12 wurde die Verletzte mit dem Rettungswagen in die Kinderchirurgie nach Graz gebracht.