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Miami
Brasilien mit Vini-Double und 3:0 über Schotten weiter
Rekordweltmeister Brasilien ist bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko souverän ins Sechzehntelfinale eingezogen. Offensivstar Vinicius Jr. schnürte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beim 3:0 (2:0) gegen Schottland einen Doppelpack (7., 45.+3), zudem traf Matheus Cunha (60.). Die Selecao erreichte als Sieger von Gruppe C mit 7 Punkten gemeinsam mit Marokko (7) das Sechzehntelfinale. Gegner dort ist der Zweite von Pool F, also die Niederlande, Japan oder Schweden.