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Seattle
Bosnien-Herzegowina nach 3:1-Sieg im Sechzehntelfinale
Bosnien-Herzegowina ist bei der Fußball-WM ins Sechzehntelfinale eingezogen. Stürmer-Routinier Edin Dzeko und Co. behielten am Mittwoch in Seattle gegen Katar mit 3:1 (2:1) die Oberhand und gingen mit vier Punkten als Dritter der Gruppe B durchs Ziel. Und zählen damit zu den acht Besten der zwölf Dritten, wie nach den Spielen der Gruppe C rechnerisch feststand. Tore von Kerim Alajbegovic (29.), Mahmoud Abunada (34./Eigentor) und Ermin Mahmic (80.) brachten die Entscheidung.