Das griechische Ministerium für Umwelt und Energie hat für zwei Urlaubsinseln offiziell den Wassernotstand ausgerufen. Auf Alonissos und Tinos in der Ägäis herrscht akute Trinkwasserknappheit. Dadurch erhalten die lokalen Behörden die Möglichkeit, Projekte zur Wasserversorgung durch weniger Bürokratieaufwand zu beschleunigen, berichtet das Portal „Greek Reporter“.

Die bevorstehende Urlaubssaison vergrößert die Sorge, dass nicht genug Trinkwasser zur Verfügung stehen könnte. Die Zahl der Urlauber übersteigt laut „Greek Reporter“ die Einwohnerzahl um ein Vielfaches. Hotels, Restaurants und touristische Ziele benötigen gerade in den meist trockenen Sommermonaten mehr Wasser. Nicht zuletzt sind Pools dafür mitverantwortlich. Der durchschnittliche Tourist verbrauche demnach etwa bis zu viermal mehr Trinkwasser als ein Einwohner.

Weitere Inseln leiden unter Wasserknappheit

Beim Notstand handelt es sich in erster Linie um einen administrativen Schritt. Er führt zum Beispiel dazu, dass bei Bedarf temporäre, mobile Entsalzungsanlagen zur Wassergewinnung ohne Verzögerung in Betrieb genommen werden können. Für die Urlauber selbst ändert sich im Grunde nichts.

Alonissos und Tinos sind nicht die einzigen Inseln in Griechenland, die bereits im Juni mit Wasserknappheit kämpfen. Ähnliche Probleme traten im Laufe des vergangenen Jahres bereits auf Korfu, Karpathos, Leros, Patmos, Astypalea, Symi oder Ägina auf.

Wichtiger Faktor für Griechenland

Tourismus spielt für Griechenlands Wirtschaft eine entscheidende Rolle. 2025 wurden nach Angaben der griechischen Zentralbank 38 Millionen Touristen gezählt - bei einer Bevölkerung von etwas mehr als zehn Millionen Menschen. 2024 lag Griechenland auf Platz zehn der Länder mit den meisten Besuchern weltweit. Sechs Millionen Menschen erkundeten im vergangenen Jahr Griechenland per Kreuzfahrtschiff.