In jeder Abteilung werden Sie von Profis beraten. So berät Sie zum Beispiel in der Holzabteilung ein Tischler, in der Sanitärabteilung ein Installateur usw.! Das Unternehmen verfügt über eine Verkaufsfläche von 7.000 m² und einer Lagerfläche von 33.000 m².

Insgesamt umfasst der Fachmarkt 12 Abteilungen:

- Gartencenter

- Werkzeug / Maschinen / Eisenwaren

- Holz inkl. Holzzuschnitt

- Elektro / Leuchten

- Sanitär / Sauna / Heizung

- Fliesen / Bäder

- Farben / Lacke

- Raumausstattung / Wohndekor

- Haushalt / Arbeitskleidung / Autozubehör

- Baustoffe / Bauelemente

- Tiefbau

- Tiernahrung

Aktuell gibt es für Club-Mitglieder unter Vorweisen des Gutscheins 15 Euro Rabatt bei einem Mindesteinkauf von 100 Euro.

Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH

Mösslerstrasse 1

9523 Villach - Landskron

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