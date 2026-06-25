In Villach sollen bis zum kommenden Schuljahr 500 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden: In den Räumlichkeiten des Pestalozzi-Kindergartens, der im Herbst in den heuer eröffneten und generalsanierten Bildungscampus wechselt, eröffnet Villachs erster Montessori-Kindergarten. „Es ist uns gelungen, die Montessori-Pädagogik nach Villach zu holen und damit unser Bildungsangebot um einen wertvollen pädagogischen Schwerpunkt zu erweitern. Familien erhalten noch mehr Wahlmöglichkeiten, um ihre Kinder entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse begleiten zu lassen“, sagt Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Diakonie ist Betreiberin

Betrieben wird der Kindergarten von der Diakonie de La Tour. „Jedes Kind ist einzigartig und bringt sein eigenes Weltverständnis, seine Geschichte und seine Bedürfnisse mit. Ebenso vielfältig sollten auch die Bildungsangebote sein, um Kinder individuell und gemeinschaftsstärkend zu begleiten. Es freut uns, dass wir mit unserem reformpädagogischen Konzept einen Beitrag zum breiten Angebot an Kindergärten in Villach leisten dürfen“, sagt Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour. Die Diakonie de La Tour betreibt in Villach bereits die Jugendnotschlafstelle JUNO, die Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung, das Wohn- und Pflegeheim „Haus Maria Gail“ sowie die Suchtambulanz. „Wir freuen uns, dass wir nun auch die elementare Bildung für Villacher Kinder mitgestalten dürfen“, sagt Rektorin Körner.

Astrid Körner ist die Rektorin der Diakonie de La Tour © Diakonie De La Tour

Die Anmeldewoche findet vom 6. bis zum 10. Juli im Pestalozzi-Kindergarten statt. Eltern können ihre Kinder vor Ort in der Zeit von 8 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr für den Herbst anmelden. Es wird um eine Terminvereinbarung unter 0664 / 88 58 10 08 gebeten.