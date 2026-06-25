„Bei uns läuft es nicht ganz so strikt ab wie bei anderen Rennen, bei uns steht der Spaß im Vordergrund.“ Das will Karl Dietmayer vom „PruMi Oldieclub“ festgehalten haben. Die Rede ist von der „PruMi Classic“, die am kommenden Samstag in der Gemeinde Michaelerberg-Pruggern auf dem Programm steht. Und das zum fünften Mal. Gemeinsam mit dem örtlichen Eisschützenverein unter Obmann Ludwig Schwarz wird sie veranstaltet, Mopeds und Motorräder, Traktoren und alte Autos gehen im Ortsteil Moosheim an den Start.

Drei Vereine involviert

Oldtimer-Veranstaltungen haben Tradition in der Gemeinde, und zwar seit dem Jahr 2003. Mit dabei sind aber nicht nur alte Autos, sondern alles, was auf zwei oder vier Rädern unterwegs ist. Was früher im Zweijahresrhythmus der Alpenverein organisiert hat, machen nun Oldtimerclub und Eisschützenverein seit 2022 jährlich. Für die Zeitnehmung zeichnet die Sektion Wintersport des SV Pruggern verantwortlich.

Mitglieder und Teile des Vorstands des „PruMi Oldieclubs“ unter Obmann Harald Gruber (3. v. l.) © David Stocker

Auch wenn die Gaudi großgeschrieben wird, gibt es Auflagen. So sind Mopeds und Autos bis Baujahr 2001, Motorräder bis Baujahr 1996 und Traktoren bis Baujahr 1980 erlaubt. Bei den Zweirädern und Traktoren kommt es auf die Gleichmäßigkeit an, die Autolenker erfahren erst aus dem Roadbook, wohin es geht. Die Runde variiert von Jahr zu Jahr, einzige Fixpunkte: „Sie ist rund 70 Kilometer lang und führt über wenig bekannte Gemeindestraßen.“ Dazu gilt es, Sonderprüfungen zu absolvieren.

Ältestes Fahrzeug ist ein Motorrad

Das Teilnehmerfeld ist auf 120 limitiert, eine Zahl, die man auch heuer wieder fast erreichen wird, verrät Dietmayer. Das älteste Fahrzeug, das dabei ist, ist ein Motorrad, nämlich eine Indian Little Twin aus dem Jahr 1915.

Der Startschuss zum ersten Lauf fällt um 10.30 Uhr, die Siegerehrung findet um 18 Uhr statt. In der Wenzelhalle, vor der die Fahrzeuge Aufstellung nehmen, gibt es ganztägigen Zeltbetrieb, ab 15 Uhr konzertiert der Musikverein Pruggern.