Christoph Zeiringer im Besprechungsraum neben seinem Büro, im Hintergrund geschichtsträchtige Erinnerungsstücke, etwa vom legendären Spiel des ATV Irdning gegen Real Madrid im Jahr 2006 © KLZ / Gerhard Pliem
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Irdning-Donnersbachtal
Neuer Ortschef verspricht noch heuer Entscheidung über Festhalle
Interview. Christoph Zeiringer, der neue Bürgermeister (ÖVP) von Irdning-Donnersbachtal, über Windräder, Verkehr, Sparkurs, Investitionen und das Dauerthema Festhalle.