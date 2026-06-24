Christoph Zeiringer im Besprechungsraum neben seinem Büro, im Hintergrund geschichtsträchtige Erinnerungsstücke, etwa vom legendären Spiel des ATV Irdning gegen Real Madrid im Jahr 2006
Christoph Zeiringer im Besprechungsraum neben seinem Büro, im Hintergrund geschichtsträchtige Erinnerungsstücke, etwa vom legendären Spiel des ATV Irdning gegen Real Madrid im Jahr 2006 © KLZ / Gerhard Pliem

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