Postcards from London to Aussee

Unter dem Titel „Postcards from London to Aussee“ erwartet das Publikum poetische und atmosphärische Ballettabende, die eine Brücke zwischen London und dem Ausseerland schlagen. Im Zentrum steht die Geschichte einer jungen Ausseerin, die in London neue Eindrücke, kulturelle Begegnungen und musikalische Inspirationen sammelt – und diese wie persönliche „Postkarten“ mit nach Hause bringt.

Das Stück wurde von Mihail Sosnovschi, Solist, Choreograf und künstlerischer Gesamtleiter, entwickelt. Es verbindet den klassischen Wiener Tanzstil mit internationaler Ballettkunst und greift zugleich die Bedeutung österreichischer Komponisten auf, die auch in London Spuren hinterlassen haben.

Besonders ist das Zusammenspiel von Tanz und Musik: Tänzerinnen und Tänzer der Vereinigung Wiener Staatsopernballett sowie internationale Solisten stehen gemeinsam mit Live-Musik auf der Bühne. Begleitet werden sie vom Großen Streichorchester der Bürgermusikkapelle Bad Aussee, das klassische Musik mit Volksmusik verbindet, sowie von der Ausseer Bradlmusi, die britische Popklänge einbringt. So entsteht ein vielfältiges, stimmungsvolles Gesamterlebnis, in dem Musik und Tanz untrennbar miteinander verschmelzen.

Teilnahmeschluss: 22.07.2026



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