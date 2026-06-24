30 Kurzurlaube gewinnen: Traumhafte Auszeiten in Kärnten, Osttirol und Slowenien

Jetzt mitspielen und einen von 30 Kurzurlauben für zwei Personen gewinnen! Als Club-Mitglied haben Sie die Chance auf erholsame Tage in ausgewählten Partnerhotels in Kärnten, Osttirol und Slowenien. Ob Wellness-Urlaub, Auszeit am Wörthersee oder entspannte Tage in den Bergen – die Gewinne bieten perfekte Möglichkeiten, neue Energie zu tanken und den Alltag hinter sich zu lassen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Gewinnchance auf einen kostenlosen Wohlfühlurlaub voller Erholung, Natur und gemeinsamer Zeit.

Tipp: Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten, finden Sie bestimmt bei unseren „2 für 1“ Urlaubsangeboten oder unseren exklusiven Leserreisen Ihren passenden Urlaub!