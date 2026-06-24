Auch Frankreich stöhnt derzeit unter der Hitzewelle, was liegt da näher, als ihr eine ordentliche Welle entgegenzusetzen? Pharrell Williams, Musiker, aber seit 2023 auch Kreativdirektor für die Herren bei Louis Vuitton, hat den wohl aufregendsten Laufsteg der letzten Jahre in Auftrag gegeben und das darbende Paris verzückt – zumindest jene, die eingeladen waren. Darunter auch die Musikerinnen Missy Elliott und Lola Young, die Schauspieler Jeremy Allen White, Daniel Brühl, aber auch Josh Heuston, der aktuell mit der New-Adult-Serie „Off Campus“ im Gespräch ist.

Charlie xcx, Madonna und Kate Moss

Den größeren Starauflauf gab es ganz eindeutig bei Yves Saint Laurent und seinem Kreativdirektor Anthony Vaccarello, wo man in Sachen Stars aus Hitserien gut mithalten konnte: Connor Storie, einer der Hauptdarsteller von Heated Rivalry, unterhielt sich in der Front Row bestens mit Madonna. Ebenso gesichtet: Charli xcx, Austin Butler, Rami Malek und Stammgast Kate Moss. Zum Schwitzen brachte Dior-Kreativdirektor Jonathan Anderson vor allem seine Models, die gestern Nachmittag mit Mänteln, Samtsakkos und Wollpullovern über den Laufsteg flanierten – ob im Frühjahr/Sommer 2027 der große Winter kommt? Eher unwahrscheinlich.