Ab 27. Juni wird der Burghof in Klagenfurt wieder in vielfältige Klangfarben gehüllt. Klassik in Klagenfurt präsentiert bis Mitte September ein reichhaltiges Programm mit renommierten Ensembles, Sängern und Instrumentalisten. Zur Eröffnung zeigt das Orchestra L’Arte del Mondo sein breites musikalisches Spektrum. Mit dem Violinisten Sandro Roy erklingen seine eigenen Kompositionen neben Barock mit Ausflügen in Jazz und Gipsy. Das Ensemble Minui spielt Puccini, Wagner, Richard und Johann Strauß, wie auch eine Uraufführung des Klarinettisten und Arrangeurs Stefan Potzmann. Das Ensemble wird von der Schauspielerin Christina Scherrer sprachgewandt begleitet. Die Matinee-Konzerte im besonderen Ambiente des Burghofs präsentieren das Klavierquintett Klangfarben-Ensemble mit Schumann bis Amy Beach, das Percussion- Duo AlFa mit Freunden, die stimmungsvolle Klezmer-Formation Kolsimcha oder Brasscussion, das u.a. mit Blechbläsern Auszüge von Mahlers 2. Symphonie mit dem Landesjungendchor ertönen lässt. Für diese und weitere Termine erhalten Club-Mitglieder 30 % Ermäßigung.

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