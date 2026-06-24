Thermalwasser mit heilender Kraft

Erleben Sie in der Rimske Terme die Heilkraft, die schon die alten Römer zu schätzen wussten. Tauchen Sie ein in die wohltuenden Heilquellen der Amalijas-Quelle und der Römischen Quelle, die Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden nachhaltig stärken. Inmitten unberührter Natur, umgeben von kristallklarer Luft und märchenhaften Wäldern, erwartet Sie eine Oase der Entspannung – perfekt für eine Auszeit an kalten Wintertagen.

Das wertvolle Akratothermalwasser von Rimske Toplice gilt als besonders heilsam. Als eines der mineralreichsten Heilwässer Sloweniens, sorgt es in Kombination mit der klaren Luft und der beruhigenden Umgebung dafür, dass Sie sich von Stress und Müdigkeit befreien und Ihr Leben mit neuer, positiver Energie füllen. Das Bade-Areal ist unvergleichlich - architektonisch einzigartig und antiken Vorbildern nachempfunden - eine Welt, die einen den Alltag vergessen lässt.

Das Angebot

2 Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension

Unbegrenzte Nutzung von Schwimmbecken mit Thermalwasser

1x Eintritt in die Saunawelt (pro Aufenthalt)

Nutzung von Bademantel und Hausschuhen

Freier Eintritt ins Fitness-Zentrum

Trinkwasser aus Amalija's Thermalquelle

Animationsprogramm

Am Tag der An- und Abreise ganztägiges Baden

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Hotel Rimski Dvor ****superior

SI-3272 Rimske Toplice – Slovenia

Tel.: 00386 3 574 2000

E-Mail: booking@rimske-terme.si

www.rimske-terme.si