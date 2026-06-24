Thermalwasser mit heilender Kraft
Erleben Sie in der Rimske Terme die Heilkraft, die schon die alten Römer zu schätzen wussten. Tauchen Sie ein in die wohltuenden Heilquellen der Amalijas-Quelle und der Römischen Quelle, die Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden nachhaltig stärken. Inmitten unberührter Natur, umgeben von kristallklarer Luft und märchenhaften Wäldern, erwartet Sie eine Oase der Entspannung – perfekt für eine Auszeit an kalten Wintertagen.
Das wertvolle Akratothermalwasser von Rimske Toplice gilt als besonders heilsam. Als eines der mineralreichsten Heilwässer Sloweniens, sorgt es in Kombination mit der klaren Luft und der beruhigenden Umgebung dafür, dass Sie sich von Stress und Müdigkeit befreien und Ihr Leben mit neuer, positiver Energie füllen. Das Bade-Areal ist unvergleichlich - architektonisch einzigartig und antiken Vorbildern nachempfunden - eine Welt, die einen den Alltag vergessen lässt.
Das Angebot
- 2 Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension
- Unbegrenzte Nutzung von Schwimmbecken mit Thermalwasser
- 1x Eintritt in die Saunawelt (pro Aufenthalt)
- Nutzung von Bademantel und Hausschuhen
- Freier Eintritt ins Fitness-Zentrum
- Trinkwasser aus Amalija's Thermalquelle
- Animationsprogramm
- Am Tag der An- und Abreise ganztägiges Baden
Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.
Hotel Rimski Dvor ****superior
SI-3272 Rimske Toplice – Slovenia
Tel.: 00386 3 574 2000
E-Mail: booking@rimske-terme.si
www.rimske-terme.si