„Österreich hat zu wenige junge Malerinnen und Maler.“ Dem ist sich Christine Pantak von der Brucker Galerie RO34 sicher, weshalb sie vor wenigen Tagen unter anderem gemeinsam mit den Künstlern Frank Peter Hofbauer und Georg Brandner das „Komitee zur Förderung junger zukünftiger Künstler“ ins Leben gerufen hat.

Mit diesem will man Galerien und öffentliche Orte dazu bewegen, Platz für angehende Kunstschaffende zu bieten, etwa als Atelier oder für Ausstellungen. Panktak selbst stellt die Galerie RO34 Schülerinnen und Schülern im August täglich als Platz zum Malen zur Verfügung. Werke von jungen Künstlerinnen und Künstlern zeigte man dort zuletzt im Zuge einer „Mixed-Media-Ausstellung“, bei der Arbeiten von Kindern und Jugendlichen von der ersten bis zur siebten Klasse der AHS Bruck gezeigt wurden.