Die aktuelle Hitzewelle zeigt bereits konkrete Auswirkungen in Villach. Aufgrund einer Hitzewarnung der GeoSphere Austria mit Warnstufe Rot wird der Alpen-Adria-Keramikmarkt am Samstag aus Sicherheitsgründen vorzeitig um 14 Uhr beendet. Bei prognostizierten Temperaturen von bis zu 32 Grad geraten Ausstellerinnen und Aussteller sowie Besucherinnen und Besucher an ihre Belastungsgrenzen. In der Stadt wird bereits darüber diskutiert, ob Veranstaltungen im Sommer künftig stärker in die Abendstunden verlegt werden sollen.

Den Kunstwerken ist die Temperatur egal, den Ausstellerinnen und Ausstellern macht die Hitze zu schaffen © KLZ / Klaus Steiner

Die sommerlichen Extremtemperaturen nahm auch Greenpeace zum Anlass, um die Hitzebelastung in den 80 größten Städten Österreichs zu untersuchen. Grundlage der Analyse ist die Anzahl der Hitzetage im Jahr 2025 sowie der Grünflächenanteil in den jeweiligen Stadtzentren. Das Ergebnis zeigt: Sechs Städte weisen eine sehr hohe Hitzebelastung auf, 21 eine hohe Belastung und auch Villach findet sich in dieser Kategorie wieder. Denn laut Greenpeace verzeichnete die Stadt im Vorjahr 32 Hitzetage, also Tage mit Temperaturen von mindestens 30 Grad. Gleichzeitig lag der Grünflächenanteil im Stadtkern zum Untersuchungszeitpunkt bei 26,3 Prozent. In der Gesamtbewertung wird Villach daher der Stufe vier von fünf und damit einer hohen Hitzebelastung zugeordnet.

„Bäume sind das beste Mittel gegen Hitze“

Für die Analyse verknüpfte Greenpeace Satellitendaten zum Grünflächenanteil in den 80 größten Städten Österreichs mit der Zahl der Hitzetage im Vorjahr. „Bäume und Grünflächen sind das beste Mittel gegen Hitze, denn sie kühlen ihre Umgebung spürbar“, sagt Melanie Ebner, Boden- und Naturschutzexpertin bei Greenpeace Österreich. Beton- und Asphaltflächen würden die Aufheizung zusätzlich verstärken.

Melanie Ebner von Greenpeace © Mitja Kobal/Greenpeace

Stadt bemängelt fehlende Aktualität der Studie

Die Stadt Villach sieht die Ergebnisse der Greenpeace-Analyse differenziert. Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) verweist darauf, dass wesentliche Klimaanpassungsprojekte in der Untersuchung noch nicht berücksichtigt worden seien: „Die zur Grünen Achse gehörenden Schwammstadtbäume auf dem Hauptplatz sowie das aktuelle Entsiegelungsprojekt am Bahnhofplatz sind in der Studie noch nicht enthalten. Aus unserer Sicht ist die Analyse deshalb mangelhaft, da sie nicht das aktuelle Bild widerspiegelt“, sagt Katholnig. Auch der Stadtpark sei in der Auswertung nicht berücksichtigt worden.

Gleichzeitig begrüße die Stadt grundsätzlich jede Untersuchung, die sich mit Klimawandelanpassung beschäftigt. Villach investiere seit vielen Jahren in Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen und zähle aufgrund zahlreicher Auszeichnungen österreich- und europaweit zu den Vorreitern. „Diesen Weg gehen wir entschlossen weiter“, betont Katholnig. Greenpeace sei eingeladen, die Projekte vor Ort zu besichtigen und das Gespräch mit der Stadt zu suchen.

Seit 2021 wurden im Stadtgebiet rund 1300 Bäume gepflanzt © KK/Stadt Villach

Tatsächlich beschäftigt sich Villach bereits seit Jahren mit den Auswirkungen steigender Temperaturen. So gab die Stadt schon vor längerer Zeit eine eigene Hitzestudie bei der damaligen ZAMG, heute GeoSphere Austria, in Auftrag. Diese identifizierte den Hauptplatz als urbane Hitzeinsel. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde das Konzept der „Grünen Achse“ entwickelt. Das Projekt sieht eine durchgehende, rund 1,4 Kilometer lange Allee vom Hauptbahnhof bis zum Stadtpark vor. Herzstück sind nach dem Schwammstadt-Prinzip gepflanzte Bäume am Hauptplatz, die für mehr Schatten und natürliche Kühlung sorgen sollen.

Gaby Krasemann © Facebook/KK

Verantwortung Erde fordert Hitzeaktionsplan

Unterstützung erhält Greenpeace von der Villacher Gemeinderatsfraktion Verantwortung Erde. Sie erneuert angesichts der aktuellen Analyse ihre Forderung nach einem kommunalen Hitzeaktionsplan. Die Erde fordert unter anderem eine Koordinierungsstelle für Hitzewarnungen, frei zugängliche kühle Aufenthaltsräume, einen Begrünungsplan gegen Hitzeinseln sowie eine stärkere Unterstützung von Nachbarschaftshilfe für besonders gefährdete Personen. Sepp Götz, der in Bad Bleiberg Erde Gemeinderat ist, könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass die Heilklimastollen geöffnet werden.