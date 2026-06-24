Dolce Vita ab Klagenfurt: Rom wartet!

Monumentale Plätze, charmante Gassen, lebendige Viertel: Rom ist eine Stadt, die man immer wieder neu entdeckt.

Geschichte und Gegenwart liegen hier so nah beieinander wie nirgendwo sonst: antike Ruinen neben hippen Cafés, barocke Brunnen neben belebten Märkten.

Tagsüber Geschichte atmen, abends durch das quirlige Trastevere schlendern und ein Aperitivo mittendrin– so fühlt sich Rom an.

Einfach einsteigen und Rom entdecken: SkyAlps verbindet Klagenfurt ab Sommer 2026 jeweils donnerstags und sonntags direkt mit der italienischen Hauptstadt. Perfekt für alle, die spontan in das italienische Lebensgefühl eintauchen möchten.

www.klagenfurt-airport.at