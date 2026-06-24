Mit Philipp Hofstätter übernimmt ab sofort ein junger Mitarbeiter die Verantwortung für den operativen Betrieb am Hauser Kaibling. Anton Schwab verabschiedet sich nach 18 Jahren als Betriebsleiter in den Ruhestand. „Ich freue mich darauf, die Erfolgsgeschichte am Hauser Kaibling mit einem motivierten Team aktiv mitgestalten zu können“, blickt Hofstätter seinen neuen Aufgaben entgegen.

Schwab war seit 1990 beim Hauser Kaibling tätig, während seiner Laufbahn begleitete er viele Projekte, darunter die Gipfelbahn, die Alm 6er-Bahn sowie die Senderbahn. „Ich bin dankbar, Teil der Entwicklung am Hauser Kaibling gewesen zu sein und wünsche dem Unternehmen weiterhin eine erfolgreiche Zukunft“, sagt Schwab.