„Wenn wir die Situation in Afghanistan verbessern wollen, dann müssen wir mit allen reden“: So lautet die Antwort von EU-Innenkommissar Magnus Brunner (ÖVP) an die Adresse seiner Kritiker. Was ist geschehen? Am Dienstag trafen sich Vertreter der EU-Kommission und von 15 Mitgliedstaaten mit Abgesandten des radikalislamischen Taliban-Regimes, das in Afghanistan die Macht in Händen hält, um über Abschiebungen in das Land am Hindukusch zu reden. Das Treffen hätte eigentlich geheim bleiben sollen. Belgien hatte zuvor die nötigen Visa ausgestellt. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten, Afghanistan sei kein sicheres Rückkehrland, erklärten SPÖ, Grüne und etliche NGOs, von einem schweren Fehler der EU spricht Andreas Schieder, der Delegationsleiter der SPÖ im EU-Parlament. Befürchtet wird eine Legitimation des Regimes durch die Hintertür, das Menschenrechte ganz allgemein und Frauenrechte im Besonderen mit Füßen tritt.

Brunner widerspricht. Die Gespräche am Dienstag hätten auf rein technischer Ebene und außerhalb offizieller EU-Gebäude stattgefunden, das heißt, statt Politikern waren ausschließliche Beamte zugegen. Zudem sei er von 20 EU-Staaten aufgeordert worden, solche Gespräche zu koordinieren. Die EU will auf diesem Weg erreichen, dass Afghanistan seiner rechtlichen Verpflichtung nachkommt und verurteilte Straftäter zurücknimmt – unter Einhaltung der Menschenrechte, wie Brunner ausdrücklich betont. „Wir wissen, dass wir ein politisches Risiko eingehen“, erklärt Brunner am Dienstagabend am Rande eines Treffens mit österreichischen Journalisten – und natürlich würden die Taliban versuchen, diese Gespräche für Propagandazwecke zu nutzen. Und er versichert: Die Taliban hätten „nichts“ im Gegenzug von der EU erhalten. Aber: „Nicht mit ihnen zu reden, ist keine Option“, das Land sei schließlich UNO-Mitglied. Und noch etwas stellt Brunner klar: „Wir werden die Regierung der Taliban nicht anerkennen, es gibt dafür gar keinen Grund.“ Und auch konsularische Erleichterungen werde es nicht geben.

Familienabschiebungen: „Das geht zu weit“

Die Ermöglichung sogenannter Rückkehrzentren in Drittstaaten durch den neuen EU-Asylpakt verteidigte Brunner einmal mehr. Dafür, dass sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nun mit dem Argument, diese würden nicht europäischen Werten entsprechen, davon distanziert, hat der zuständige EU-Kommissar jedoch kein Verständnis: Frankreich habe die Pläne mitbeschlossen, „dann sollte man auch dazu stehen“; 19 EU-Staaten hätten sich eine rechtliche Grundlage für die Einrichtung solcher Return Hubs gewünscht, um mit Drittstaaten verhandeln zu können und fünf – darunter auch Österreich – wollen hier nun voran gehen.

Überraschende Kritik äußert Brunner an einer Verschärfung, die erst in Verhandlungen mit dem EU-Parlament aufgenommen wurde: Er habe die Möglichkeit, auch Familien abzuschieben, nicht vorgeschlagen, „ich finde, das geht zu weit“. Trotzdem gelte es nun, den zwischen Kommission, Rat und Parlament erzielten Kompromiss zu akzeptieren.