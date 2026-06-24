Die Kammer der Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen für Steiermark und Kärnten hat ein neues Führungsteam gewählt. Der in Graz ansässige Architekt Rainer Wührer vom neu konstituierten Kammervorstand zum Präsidenten gewählt, wie mitgeteilt wird. Neuer Vizepräsident ist Helmut Wackenreuther, Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft aus Klagenfurt. Die neue Funktionsperiode läuft von 2026 bis 2030. Wührer folgt Gustav Spener nach, der die Kammer seit 2021 als Präsident geführt hat. Wackenreuther übernimmt die Funktion von Architektin Barbara Frediani-Gasser.

„Starke Stimme“

Der gebürtige Oberösterreicher Rainer Wührer ist als Architekt in Graz tätig. Nach seinem Architekturstudium an der Technischen Universität Graz sowie an der Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) gründete er 2003 sein eigenes Büro. Heute leitet er die Wührer Architekten ZT GmbH. Sowohl Wührer als auch Wackenreuther können auf langjährige Erfahrung in der Kammerarbeit verweisen und verantworten nun gemeinsam die Interessenvertretung von mehr als 1200 Architektinnen und Architekten sowie Zivilingenieurinnen und Zivilingenieuren in der Steiermark und Kärnten. Wührer sieht in der Kammer „eine starke Stimme für Qualität in Planung, Infrastruktur und Baukultur“.

„Tragen Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung“

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen möchte er „die Rahmenbedingungen für unseren Berufsstand aktiv weiterentwickeln und die Bedeutung unabhängiger Planung für die Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit sichtbar machen“, so Wührer anlässlich seiner Wahl. Als zentrale Herausforderungen werden „die Transformation der Bauwirtschaft, die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen sowie die nachhaltige Entwicklung des Gebäudebestands“ benannt.

Wackenreuther betont: „Die Herausforderungen des Klimawandels, der Bestandserhaltung und der Digitalisierung erfordern hochwertige und unabhängige Planung.“ Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker „tragen Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung unserer gebauten und unverbauten Umwelt, diese Expertise wollen wir weiterhin aktiv in gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse einbringen“.