Wer in Finkenstein zum ersten Mal im privaten Garten von Franz (81) und Brigitte (78) Unterweger steht, bleibt unwillkürlich mit großen Augen stehen. Der Blick schweift zum Kanzianiberg. Doch fast noch stärker zieht die Fülle auf dem Grundstück an. Blüten, Bäume, Rosen, Wasser und Ruheplätze fügen sich zu einem Garten, der weniger angelegt als gewachsen wirkt. Auf zwei Hektar haben die beiden in 25 Jahren aus einer verwachsenen Fläche ein kleines Paradies gemacht.

Aus „Gstättn“ wurde parkähnlicher Garten

„Es war eine richtige Gstättn“, sagt Franz Unterweger. Das Areal war 50 Jahre lang , ohne gepflegt zu werden, verwachsen. Als die Pension der beiden näher rückte, kam ein Gedanke auf. „Was ist, wenn wir das kaufen und einen großen Garten daraus machen?“ Heute stehen die beiden in einem parkähnlichen Garten von einer Million Blüten und Tausenden Stunden Arbeit.

Seit der Pensionierung gibt nun der Garten den Takt vor. Die Saison beginnt mit den ersten milden Tagen im März mit Pflanzen, Wässern, Schneiden und Planen. „Wir schlafen nur oben im Haus, sonst sind wir den ganzen Tag herunten“, erzählt Brigitte Unterweger, die vor dem Ruhestand im Büro tätig war. Rund 2000 Stunden pro Jahr investieren die beiden.

Ein Garten, der nie fertig ist

Wer mit den gebürtigen Finkensteinern durch den Garten geht, merkt schnell, dass hier jede Ecke eine Geschichte hat. Da sind spezielle Pfingstrosen, Ramblerrosen und der Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch, der erst im August blüht. Im Frühjahr wächst der Bärlauch auf einer kleinen Fläche fast wie Unkraut. Wenn der Judasbaum blüht, sagt die Hausherrin, „geht dir das Herz auf“. Es gibt eine Feenecke und ein Energieplatz‘l zwischen schattenspendenden Bäumen.

Nicht alles gelingt. Einen großen Mammutbaum hätte sie gerne gehabt. Ihr Mann pflanzte einen, doch nach zehn Jahren ging er ein. „Einen großen Mammutbaum werde ich in meinem Alter leider nicht mehr erleben“, sagt sie nüchtern. Zuletzt wurde der Bachlauf erneuert und ein überdimensionales Insektenhotel gebaut. Flora und Fauna sollen hier ihren Platz haben. „Es soll naturnah bleiben und in die Landschaft passen“, sagt Unterweger. „Zu viel Dekoration stört in einem Naturgarten“, ergänzt seine Frau.

Auch der Nutzen hat seinen Platz. Im Gemüsegarten wachsen Salat, Kräuter, Hokkaidokürbisse, Gurken, Brombeeren und Himbeeren. Im Herbst wird eingekocht. Etwa 1500 Tomaten ernten die beiden in einer Saison. Am großzügigen Gartenhäuschen wachsen Weinreben, in einem Becken schwimmen Forellen.

Natur braucht auch Unordnung

Dass hier so viel lebt, ist kein Zufall. Gegen Schnecken helfen natürliche Feinde wie der Igel. Die Rehe werden mit Geräuschmeldern von jungen Knospen ferngehalten. Schmetterlinge fliegen durch den Garten, in den Bäumen rührt sich ständig etwas. Krähen, Elstern, Eichelhäher, Amseln und viele Meisen sind zu sehen und vertreiben die Spatzen.

Im Insektenhotel wuselt es. Dafür haben die Unterwegers Schilfmatten aufgeschnitten und ein Refugium für Insekten aller Art gestaltet. Wichtig seien tiefe Hohlräume, damit die Tiere sie nutzen können. Gedüngt wird ausschließlich mit Kompost, Mist und Schafwolle. Zwei große Komposthaufen gehören ebenso zum Garten wie der Bach, der über das Gelände fließt. Wasserprobleme haben sie dadurch nicht. Egal wo man hinschaut, man findet keine vertrocknete Stelle.

Die Arbeit ist anstrengend, aber erfüllend. Für die tägliche Mittagsruhe der beiden sind im Garten Plätze verteilt. Urlaub in der Ferne brauchen die beiden im Sommer kaum. „Wir haben es ja da schön“, sagt Brigitte. Kleine Radtouren um die nahegelegenen Seen und Kurzurlaube wie beispielsweise nach Abano helfen die Batterien der beiden wieder aufzuladen.

Am Ende führt der Weg wieder dorthin zurück, wo der Rundgang begonnen hat: Zum Blick auf den Kanzianiberg. Man sieht den Garten nun anders als beim ersten Staunen. Nicht nur als Fülle aus Farben und Formen, sondern als Lebenswerk zweier Menschen, die ihre Zeit und ihre Kraft in etwas ganz besonders gesteckt haben.