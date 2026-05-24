Es ist ein altes Kulturgut, das vom Verschwinden bedroht war, aber nach und nach eine kleine Renaissance erlebt – und das ist gut so. Die Rede ist vom Mähen mit der Sense. Und einer, der sich ganz dem Erhalt dieser alten Handwerkstechnik verschrieben hat, die den Menschen seit mehr als 2000 Jahren begleitet, ist Thomas Huber aus Afritz. Er ist nicht nur Bergbauer und Wildbiologe, sondern seit 2017 auch ausgebildeter Sensenlehrer. Seither versucht er in Kursen, interessierten Menschen den Umgang mit der Sense näher zu bringen.

Altes Handwerk mit neuer Bedeutung

Auch für den Naturpark Dobratsch ist er regelmäßig im Einsatz, was durchaus stimmig ist. Denn beim Mähen mit der Sense geht es um weit mehr, als nur um den Erhalt einer faszinierenden Kulturtechnik. Gerade in Zeiten, in denen Rasenmäher und Rasenroboter jede Grünfläche in ein Brachland zu verwandeln drohen, in dem weder etwas blühen noch gedeihen kann. „Die Mähkurse sollen auch zu einer Bewusstseinsbildung beitragen und vermitteln, dass man selbst Siedlungsbereiche durchaus naturnah gestalten und bearbeiten kann“, erklärt Birgit Pichorner, Biologin und Rangerin im Naturpark Dobratsch, der die Kurse in Zusammenarbeit mit den Naturparkgemeinden, dem Land Kärnten und der EU anbietet.

Den Teilnehmenden wird das Sensenmähen genau erklärt © Harald Schwinger

Wiese statt Rasen und Sense statt Mähwerke könnte das Motto also lauten. Was sowohl für Mensch als auch für Natur ein Gewinn wäre. „Eine Wiese, die man stehen lässt, trocknet auch bei längeren Hitzeperioden nicht aus. Man braucht sie also nicht zu gießen und sie bietet zudem Heimat, Unterschlupf und Nahrungsquelle für unzählige Tiere und Insektenarten. „Das wird in der Zukunft sicher ein Thema werden“, ist Pichorner überzeugt. Dem stimmt auch Huber zu, während er vor einer Gruppe Mähwilliger seine Sensenblätter ausbreitet und dazu ein paar interessante Geschichten zu erzählen weiß. Etwa, dass Sensen aus Österreich einmal sehr gefragt waren und nach Russland, in die Türkei und sogar in den Iran exportiert wurden.

Ein fast meditativer Rhythmus

Bevor man aber dazu übergeht, sich selbst an einem ersten Schnitt in der Wiese zu versuchen, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. „Wichtig ist, jede Sense individuell auf seinen Mäher einzustellen. Denn man sollte dabei aufrecht stehen können, um Kreuzschmerzen zu vermeiden“, erklärt Huber. Und natürlich ist ein „gedengeltes“ und scharfes Sensenblatt das Um und Auf. „Wenn das nicht passt, wird das Mähen zur Schwerstarbeit und man verliert sofort die Freude.“

Huber beim Dengeln der Sense © Harald Schwinger

Diesbezüglich braucht man sich bei Huber keine Sorgen zu machen und er spricht deshalb auch gleich eine Warnung an die Teilnehmenden aus. „Die sind alle messerscharf, also bitte aufpassen. Vor allem beim Wetzen der Sensenblätter.“ Die meisten Kursteilnehmenden kennen das Mähen mit der Sense von ihren Großeltern oder Eltern, haben es selbst aber nie richtig erlernt. Mit dem Kurs wollen sie es jetzt nachholen und das hier Erlernte später auch anwenden. „Zumindest einen Teil der Grünflächen mit der Hand zu mähen, können wir uns schon vorstellen“, sagen etwa Hermann und Roswitha Isola.

Das Mähen selbst hat einen fast meditativen Charakter und schon bei den ersten Schnitten zeigt sich, wie viele Lebewesen sich in der Wiese tummeln, die man mit Rasenmäher, Trimmer oder Roboter gnadenlos geschreddert hätte. Und das gibt einem, ehrlich gesagt, ein echt gutes Gefühl. „Würde jeder Gartenbesitzer wenigsten einen kleinen Streifen auf diese Weise bearbeiten, würde das in Summe ein unglaublich riesiges naturnahes Areal ergeben“, sagen Pichorner und Huber. Und noch etwas zeigt sich: Mit dem richtigen Werkzeug und ein bisschen Technik ist man schon bald in der Lage, eine beachtliche Fläche niederzumähen und noch dazu in Stille und ohne sich groß anzustrengen. „Hat man den Dreh erst mal heraus, ist man mit der Handsense schneller als mit jeder Motorsense“, ist Huber überzeugt. Also: Appell an alle Gartenbesitzer – einfach einmal zur Sense greifen, aber zuvor einen Kurs besuchen!