Mit dem Touristiker und NLW-Geschäftsführer Markus Brandstätter hat der Lions Club Hermagor einen neuen Präsidenten. Seine offizielle Inthronisierung erfolgte im Zuge der traditionellen Präsidenten-Übergabefeier im Schloss Lerchenhof in Hermagor. Gerd Sarnitz wurde ihm als Sekretär zur Seite gestellt. Brandstätter bedankte sich bei seinen Vorgängern Herbert Kristler und dessen Sekretär Martin Tarmann für ihren engagierten Einsatz und die erfolgreiche Führung des Clubs im vergangenen Jahr.

Diesen erfolgreichen Weg möchte das neue Duo fortsetzen. „Unser Lions Club lebt von Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Zeit zu schenken und sich für andere einzusetzen.“ Unter dem Jahresmotto „Freundschaft leben. Gemeinsam helfen“ wollen Brandstätter und Sarnitz die besondere Gemeinschaft innerhalb des Clubs stärken und gleichzeitig die Hilfe für Menschen in der Region weiter ausbauen. Mit dem traditionellen Lions-Flohmarkt am 18. Juli steht bereits die größte Club-Benefizveranstaltung als beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste am Hermagorer Wulfeniaplatz vor der Türe. Mit dem Erlös aus dieser Großveranstaltung wird spontan und unkompliziert hilfsbedürftigen Menschen im Bezirk finanziell geholfen, doch genauso soziale Projekte in der Region unterstützt.