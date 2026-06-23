Einen Pianisten zu finden, der an einem Abend den Solopart in gleich drei Klavierkonzerten bewältigt, wäre nicht ganz einfach. Der nunmehr zum 80er geadelte Wiener Pianist Rudolf Buchbinder stellte sich solch einer Herausforderung scheinbar mühelos und machte sein eigenes Geburtstagsständchen im Grazer Stefaniensaal zu einem bejubelten Sonderkonzert.

Buchbinder, Ehrenmitglied auch des Grazer Musikvereins, erkor sich drei Stücke aus den insgesamt 27 Mozart-Konzerten aus, die Meister Amadé zum größeren Teil für „sich selber“ komponiert hat – sprich, in denen er bei den Uraufführungen als eigener Solist fungierte. Und es war ein durchaus repräsentativer Querschnitt der zu Mozarts Lebzeiten nicht unbedingt berühmt gewordenen, erst langsam den Weg zum pianistischen Parnass findenden Werke.

Mit Anmut und klanglicher Raffinesse

Zeichnen sich namentlich Buchbinders Beethoven-Interpretationen mitunter durch überbordende Vehemenz, flinke Tempi und hohe Virtuosität aus, so galten bei den fein ziselierten, mit Anmut und klanglicher Raffinesse erklingenden Kantilenen Überzeichnungen solcher Art als Fremdwort. In düsterem d-Moll zu Beginn, mit der folgenden tröstlichen B-Dur-Romanze und dem fulminanten Finale setzte Buchbinder nach der Pause mit Nr. 20 (1785) einen persönlich geprägten Konzertabschluss.

Mit nach Graz brachte er die vorwiegend jugendlich bestückte „Camerata Salzburg“, der er mit sparsamer Gestik klangliche Nuancierungen entlockte. Wobei dem jungen Konzertmeister besonderes Lob zu zollen wäre, legte dieser doch die nicht immer offenkundigen Gestaltungsabsichten des Solisten in warme klangliche Realität um. Seit zwei Jahrzehnten hat er die künstlerische Leitung des Festivals im niederösterreichischen Schloss Grafenegg inne, wo kürzlich die Eröffnung des „Rudolf-Buchbinder-Saals“ zum spektakulären Ereignis wurde.