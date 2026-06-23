Grund zur Freude in Trieben: Die Mittelschule gehört zu den Gewinnern der Förderinitiative „Power Up“ der Volksbank Steiermark. Mit ihrem Siegerprojekt „Neugier wecken – MINT entdecken“ sicherte sich die Schule knapp 4000 Euro Preisgeld für den Ausbau des praxisnahen Technik- und Naturwissenschaftsunterrichts.

Das Projekt hat das Ziel, die Motivation der Schülerinnen und Schüler für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu steigern. Mit dem Preisgeld will man die bestehende Ausstattung erweitern und die Schüler „fit für die Zukunft machen“.

Robotik im Klassenzimmer

Konkret sollen die 4000 Euro in drei wichtige Bereiche fließen: Neue Mikroskope sollen den Schülern die Untersuchung von Wasserproben, Pflanzen und Tieren ermöglichen, während sie mit Minicomputern spielerisch Programmieren lernen und eigene Projekte umsetzen können.

Ergänzt wird das Angebot durch spezielle Lego-Sets, mit denen die Jugendlichen gemeinsam Roboter bauen, programmieren und ihre Problemlösungs- sowie Team-Fähigkeiten stärken können.