Um sich strukturiert mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, erstellte das Team der Weizer Agentur „cardamom“ rund um Chefin Marie-Theres Zirm einen 48 Seiten langen „Nachhaltigkeitsbericht“. Klingt aufwendig, ist es auch – wie Zirm am Dienstag erzählte. Da lud das Agenturteam ins Büro in die Dr. Karl Renner-Gasse ein und präsentierte den gedruckten Bericht.

Am Dienstagvormittag öffnete die Agentur ihre Türen für Interessierte © KLZ / Julia Kammerer

Was der rund einjährige Prozess brachte? „Die Erstellung ließ uns genau hinsehen“, erzählte Zirm und hatte dazu ein einfaches Beispiel: Die Sojasauce in Sackerl vom asiatischen Restaurant nebenan bleibt künftig dort. Im Kühlschrank des Büros steht nun eine Glasflasche. „So einfach“, sagte Zirm und lachte.

Natürlich seien die Prozesse hinter dem Bericht weitaus komplexer: Lieferantenketten wurden untersucht. Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung, Kaufentscheidungen von der Dienstleistung bis zur Bürotechnik wurden unter die Lupe genommen. Der Bericht diene dem Team nun „als Boden für alle weiteren Entwicklungen.“